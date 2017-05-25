「爺輩」通緝犯意外落網 押解歸案了心願
一個人的一生猶如一本書，各自精彩！見證臺灣繁華歷史80餘載，潘姓老翁自嘆商場失意後搬遷至中部定居，料想不到竟因交通違規遭警查獲通緝案，老翁重返高雄勾起舊時回憶，慢慢細數港都繁華史，自嘲癌末能在有生之年再度踏上港都，也了卻一樁心願。
第六分局永福派出所警員周文彬、李孟俊及見習生劉雅綸，於日前巡邏時，在國安一路與福林路口發現1名82歲的潘姓老翁，騎機車配戴工地用安全帽不符規定，騎車緩慢搖晃，警方向前關心，經查詢車籍資料發現車主為通緝犯，經詢問方得知車主為其么兒，也讓警方虛驚一場。
老翁告知警方其么兒誤入歧途遭法院通緝，老翁自稱為高雄港都在地人，因生意失敗及癌症末期搬遷到中部養病，警方表達關心後查詢老翁身分，赫然發現他竟也遭通緝；老翁稱前年曾與人發生車禍遭提告，因身體欠佳無法南下，遭高雄地檢署通緝，老翁自嘲沒想到在有生之年可以了卻這起官司，經詢問後移送高雄地檢署歸案。
老翁稱人生如一本書，各自精彩也有所領悟，解送途中細數愛河整建工程及十大建設之高雄港奠定港都的繁華，猶如讓後生小輩上了一門歷史課，警方押解回到港都，也讓「爺輩」通緝犯了卻一樁心願。
(中時)
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