印尼首都雅加達連環恐攻 IS疑涉案

印尼首都雅加達周三晚發生公車站自殺炸彈連環攻擊，導致3名警官喪生，10人受傷，其中包括5名警官與5位平民。而警方周四說，他們認為這與伊斯蘭國（IS）有關。

據路透報導，雅加達警方發言人塞提尤諾（Awi Setiyono）說，這次恐攻有IS攻擊的特色。印尼警方指出，兩次爆炸相隔5分鐘，攻擊者有兩人。

這是自2016年1月以來，印尼死傷最慘重的攻擊事件，當時雖然有8人死亡，但其中有4人是攻擊者。

印尼總統佐科威周四促民眾保持冷靜，因為當地穆斯林即將進入齋戒月。印尼是最大的穆斯林國家，當局擔心，在IS等激進組織的啟發下，新一代激進分子會掀起激進主義狂潮。

(中時電子報)