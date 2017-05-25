來墾丁划龍舟拚3萬住宿券 還能做愛心

墾丁夏都沙灘酒店推龍舟競賽，祭出冠軍可獲3萬元的水樣套房，促房客報名，且報名費將全數捐給恆春家扶，昨還邀孩子搶先體驗。（周綾昀攝）

墾丁夏都沙灘酒店推龍舟競賽，祭出冠軍可獲3萬元的水樣套房，促房客報名，且報名費將全數捐給恆春家扶，昨還邀孩子搶先體驗。（周綾昀攝）

福華飯店推出兒童夏令營，楓港以南的清寒家庭兒童，都能免費參加。（周綾昀攝）

福華飯店推出兒童夏令營，楓港以南的清寒家庭兒童，都能免費參加。（周綾昀攝）

墾丁福華飯店與夏都沙灘酒店在端午節期間，皆推出划龍舟體驗，夏都除了將報名費全數捐給恆春家扶中心，也祭出冠軍可獲價值3萬元的水漾套房住宿券；福華除泳池龍舟消暑，恆春半島清寒學童還能免費參加飯店舉辦的兒童英語夏日營。

夏都沙灘酒店為歡慶端午節，舉辦「第2屆夏都龍舟月」包含迷你龍舟競賽、好運立蛋趣、包粽DIY，還有重頭戲龍舟競賽，5月每週末都有龍舟主題造型的獨木舟親子組及個人挑戰組競賽，每人只要100元報名費，就有機會獲得價值3萬元水漾套房住宿券、1萬元海景雙人房住宿券及英式雙人下午茶。

夏都表示，所有活動收入全數捐贈「恆春鎮家扶中心」，回饋當地弱勢團體，也邀請家扶的孩童們搶先體驗划龍舟，及在飯店內享受下午茶悠閒時光，把愛傳出去。

而福華飯店則在泳池舉行「趣味龍舟賽」活動，2人一組，一人俯趴在八字艇擔任奪標手，另一名負責走路推進，讓房客體驗划龍舟的樂趣，與在酷熱中消暑。

福華今年同樣舉辦公益兒童夏令營，攜手南台科大應用英語系學生，規劃歡樂及多元學習的兒童夏令營，從生態解說、手作活動、團康遊戲到融入英語會話的互動課程等，楓港以南的清寒家庭孩童來參加夏令營一律免費，讓家境辛苦的孩子也能體驗夏令營的樂趣。

(中時)