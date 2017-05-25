裝傻被警識破 酒駕洋男急call台灣女友求救
花蓮1名34歲的白俄羅斯籍男子，昨夜凌晨3點多醉醺醺騎著車，一路上搖搖晃晃，被眼尖的員警查獲酒駕，只見洋男不斷搖頭，示意聽不懂中文，但員警一查發現他已經來台工作10年，還有一名台灣女友，怒斥「你麥擱假啊！」梁男見裝傻不成，連忙以流利中文打電話向女友求救。
警方表示，34歲的白俄男子，23日晚間與友人在花蓮市區的超商外飲酒，連喝了好幾罐啤酒，喝到24日凌晨3時許，才茫茫然騎著友人機車要返回住處，但這名白俄羅斯男子可能喝多了，加上不熟悉借來的機車性能，因此在復興街上一路搖搖晃晃慢速行駛。
這名外籍男子明知台灣及白俄羅斯對酒駕都採取嚴查重罰，但是他還是心存僥倖騎車上路，沒想到正好被執行夜間防制酒駕員警撞見，員警見對方是外籍人士，於是夾雜中英試圖和他溝通，只見他一直搖頭表示聽不懂，員警只好將他請上巡邏車帶回派出所。
員警透過警用電腦查詢這名白俄羅斯男子資料，發現他已經來台居住10年，目前為餐廳員工，還有梁姓的中文姓名，男子見露出馬腳，立即要求打電話請求女友到場，果然這名洋男能以中文表達及溝通，因為酒後騎車心虛，才會假裝聽不懂中英文企圖躲避酒測，警方也只能搖頭苦笑，
台灣籍女友接獲通知急赴警局，陪同這名白俄男子進行酒測，雖然歷經一番折騰，但梁男朝酒測器一吹，酒測值仍高達0.58毫克，已經明顯超標，全案偵訊後依公共危險罪嫌將他移送花蓮地檢署偵辦。
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(中時)
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