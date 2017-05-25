穿著紅色上衣的中年男子在車上用下體不斷磨蹭另一名女子屁股。（翻攝自我是永和人）

噁心公車狼！下體磨蹭女子屁股

20歲陳姓女子今（25日）上午9時許在永和搭乘706公車，一名穿著紅色上衣的中年男子在車上用下體不斷磨蹭另一名女子屁股，陳女拿手機拍下影片上前告誡男子說，「我已經錄影了，你不要再亂來了喔！」男子才罷手悻悻然下車。

陳女在我是永和人臉書社團中貼出影片及照片，她說，「是第4次遇到紅衣阿伯，他最常穿的衣服應該就是影片中的紅色衣服。」陳女詳細寫下男子猥褻的過程，呼籲年輕女子要多加注意。永和警分局指出，已聯繫上被害人，循線偵辦中。

(中時)