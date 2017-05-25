同婚修法 段宜康：政院版本要提就快
大法官昨(24)日做出釋字第748號解釋，現行法令未保障同性婚姻違憲，要求立法單位在公告後2年內，修改相關法律。總統府昨日在聲明中要求行政院綜合各界意見，提出法律方案。對此，民進黨立委段宜康今天表示，政院有版本很歡迎，但請他自己把握時間，不會等行政院。目前在立院只看得到《民法》修正草案，沒看到任何專法。
段宜康表示，去年12月26日《民法》修正草案已經在立院司法法制委員會完成初審，等待朝野協商，將會要求當時的召委尤美女盡快召集朝野協商，盡快讓《民法》修正草案送到院會去處理。
段宜康認為，好不容易完成最困難、最艱辛踏出的一步，若在這議題上拖越久肯定會衝突越久，無論反對方或是贊成方，心裡的石頭就要懸著越久，應該趕快處理，不要再拖。
民進黨團總召柯建銘昨表示，臨時會不會處理同婚，專法派立委也會提出專法。段宜康則指出，臨時會要開多久，或是會不會只開一次，都還未定，六月中有談話會才會決定，同婚的法案何時處理待民進黨團會議討論，會爭取同黨立委的支持。
(中時)
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