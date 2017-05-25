與季芹車上大吵 王仁甫護妻舉動竟讓他......

王仁甫和季芹感情甜蜜，可謂演藝圈的模範夫妻。(圖/本報系資料照)

藝人王仁甫和季芹結婚多年，育有女兒「樂樂」和兒子「YAYA」，雖是老夫老妻感情依舊甜蜜，但有時意見不合吵架是在所難免，日前上節目王仁甫自曝夫妻有次在車上大吵，結果季芹吵著要下車，愛妻的他擔憂危險把車讓給老婆開，結果老婆竟一去不回頭，讓他走了3個半小時才到家。

王仁甫和季芹上《小明星大跟班》時，聊到兩人有次在車上發生爭執，當時擔憂老婆下車走在路上危險，便霸氣的表示「我走，妳開車」，回以為老婆會中途心軟折返回來載他，未料從宜蘭市走了3個半小時回到頭城家裡，竟然全程不見老婆蹤影，到家時還摸了車子引擎蓋，發現根本是冷的，也意謂著老婆從頭到尾都沒找過他，由於當時穿夾腳拖走如此遠的距離，導致腳上起了不少水泡，這讓他至今回想起來仍直呼「很過分」。

不過對此季芹則是加以反駁，她表示當下有請小孩打電話給爸爸，詢問是否需要開車載他回家，但是王仁甫疑似為了賭一口氣拒絕，也讓季芹淡然表示全是王仁甫自找的，自己就應該承擔一切後果。

(中時電子報)