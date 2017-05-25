看中東協和大陸市場 哈雷機車將在泰國設廠製造

著名的美國哈雷機車即將在泰國設廠製造。（達志影像/Shutterstock）

據路透社（Reuters）報導，知名的重型機車製造商哈雷（Harley-Davidson Inc）宣布，將在泰國設廠製造，打造負責東南亞地區和中國市場的研發中心。哈雷機車的公關經理凱蒂（Katie Whitmore）表示，亞太地區是他們去年度銷售量最佳的區域，加上在泰國設廠製造，不僅能躲避高達60%的進口關稅，更能借助東南亞國協（ASEAN）之力，享受零關稅優惠、讓產品在價格上更有競爭力。雖然哈雷公司對於工廠投資地點保密到家，但外媒傳聞，新工廠將座落在濱鄰暹羅灣（Gulf of Thailand）的羅勇府（Rayong）。

成立於1903年的哈雷機車，由威廉·哈雷（William S. Harley）和好友亞瑟·戴維森（Arthur Davidson）共同創立，總部設在美國威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee），是目前全世界最知名的重型摩托車品牌之一。哈雷機車獨特的設計和造型，讓他們逐漸在美國各項競賽中奪得獎項，並在1912年開始向日本輸出，更成為兩次大戰中美軍的主力運輸工具之一，因此獲頒榮譽獎章。二戰後，在軍人、影星和歌手的渲染下，哈雷機車逐漸成為美式文化的元素之一，再加上手工打造的車身，讓每一代、每一個型號都成為玩家和愛好者收藏的目標。

1947年出廠的哈雷古董摩托車。（達志影像/Shutterstock）

擁有獨特服飾和組織的哈雷粉絲，經常成群結隊出外騎車，也形成外界對哈雷的既定印象之一。（達志影像/Shutterstock）

雖然這並非哈雷首次赴海外設廠製造，除了在美國本土製造以外，哈雷也將部份訂單轉往印度和巴西生產，但在消息於媒體上曝光後，遭到美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers ）強力抨擊，認為哈雷公司此舉，不僅傷害了大批美國勞工、也讓數十萬名哈雷車迷感到困惑。但事實上，雖然美國和加拿大地區仍是哈雷最大的消費市場，也擁有大量死忠的粉絲，但比起其他地區，銷售量卻逐年下滑，讓哈雷公司必須做出改變，才能在瞬息萬變的當代社會中繼續生存。

(中時電子報)