故宮2018年汪星人月曆 早買早旺優惠8折起

左：故宮2018年插畫版月曆、右：故宮2018年文物版月曆。(時藝多媒體提供)

國立故宮博物院印製的大月曆由於精美絕倫、切符時令，極富賞玩及收藏價值，年年造成搶購熱潮，甫一推出，即供不應求。故宮為方便民眾，今年特別提早開放個人預購及團體訂製2018年戊戍狗年月曆，並配合推出優惠活動，即日起至5月31日第一批預購優惠活動，早「犬」預購八折起。今年故宮精心打造文物版與插畫版兩款月曆，內容收錄清 郎世寧 〈畫十駿犬系列〉、清 沈振麟 〈畫狗〉、清 金廷標〈仿陳書畫 眠犬〉等等經典名畫。其中文物版月曆也提供客製化服務，可印製企業商標及公司名稱，以作為年節禮品之用。

文物款+插畫款 雙版限量珍藏

故宮表示，2018年月曆有別以往，推出文物款以及插畫款兩版月曆。兩款皆採掛曆型式，文物版月曆附贈精美捲筒，插畫版月曆附贈精美紙袋，以利收納攜帶，送禮更顯大方。文物款月曆收錄清 郎世寧 〈畫十駿犬系列〉、清 沈振麟 畫〈狗〉、清 金廷標〈仿陳書畫 眠犬〉等十二張故宮經典名畫。插畫款月曆則收錄故宮院藏以狗為主題的名畫，結合現代Q版的可愛塗鴉共六張，張張精采。兩款月曆皆生動捕捉狗兒們行走、玩耍、追逐野兔以及休息等各式逗趣姿態，讓民眾能一次珍藏多幅名家書畫，飽覽汪星人的各種魅力。

故宮2018年文物版月曆，收錄多款狗主題名畫。(時藝多媒體提供)

故宮2018年插畫版月曆內頁。(時藝多媒體提供)

早「犬」預購好康 專屬客製不加價

故宮表示，預購2018年戊戍狗年月曆即日起至5月底止，即享八五折優惠，一百份以上更享八折優惠。及早預購，不僅更加優惠，更保證取貨，不致向隅。6月開始至9月10日還有第二批八五折至九折優惠的預購活動。故宮戊戍狗年文物版月曆也提供客製化服務，包括封面、內頁以及包裝圓筒蓋上，皆能加上企業LOGO或公司名稱，訂購500份以上，即可不加價專屬客製。歡迎各大企業與公司行號、機關團體預約訂製作為年節禮品。故宮網路商城獨家優惠，消費滿兩千元再享免運費。預購詳情可至「故宮精品網路商城」查詢；或洽：(02)2883-6887。

(中時電子報)