警垂降攻堅 破大樓豪宅詐欺機房

詐騙機房藏身大樓豪宅，高巿警從10樓頂樓垂降4樓攻堅。（曹明正翻攝）

詐騙機房藏身大樓豪宅，高巿警破門攻堅。（曹明正翻攝）

詐騙機房藏身大樓豪宅，出入口以鐵條封住。（曹明正翻攝）

詐騙機房藏身大樓豪宅，供奉神明求財。（曹明正翻攝）

以潘姓男子為首的跨國詐欺機房，藏身鳥松區豪宅，高巿警刑大偵八隊24日荷槍實彈攻堅，對方雖以鐵條封住出入口，仍不敵特勤中隊空降神兵，13名嫌犯當場被逮，警方發現潘男等人供奉神明求財，每月收入估計400萬元。

詐欺機房於屋外加裝多支監視器，並以鐵條封位於屋內門窗，但警方從10樓頂樓垂降到4樓，強勢破門攻堅，帶頭的潘男等10男3女當場被逮，現場扣獲各式作案工具，以及疑似大陸被害人資料、收支表與毒咖啡包等證物。

警方於查獲現場還發現他們自製防音設備，為了希望財源滾滾，屋內甚至供奉神明，每月詐欺所得約400萬元，訊後依詐欺、毒品等罪送辦。

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(中時)