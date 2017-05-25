警垂降攻堅 破大樓豪宅詐欺機房
以潘姓男子為首的跨國詐欺機房，藏身鳥松區豪宅，高巿警刑大偵八隊24日荷槍實彈攻堅，對方雖以鐵條封住出入口，仍不敵特勤中隊空降神兵，13名嫌犯當場被逮，警方發現潘男等人供奉神明求財，每月收入估計400萬元。
詐欺機房於屋外加裝多支監視器，並以鐵條封位於屋內門窗，但警方從10樓頂樓垂降到4樓，強勢破門攻堅，帶頭的潘男等10男3女當場被逮，現場扣獲各式作案工具，以及疑似大陸被害人資料、收支表與毒咖啡包等證物。
警方於查獲現場還發現他們自製防音設備，為了希望財源滾滾，屋內甚至供奉神明，每月詐欺所得約400萬元，訊後依詐欺、毒品等罪送辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。