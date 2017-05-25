連6震！嘉義中埔13：48發生規模4.6地震

25日13時48分，嘉義中埔發生規模4.6地震。（中央氣象局）

嘉義中埔地區24小時內發生6起地震。（中央氣象局）

嘉義又發生地震！今天（25日）13時48分，嘉義發生芮氏規模4.6地震，是嘉義中埔地區24小時內第6震，也是嘉義3天來第7起地震。這起地震震央在嘉義市政府東南方10.4公里，深度18.9公里，最大震度為嘉義市的4級，雲林、台南、南投部分地區震度3級。

從24日傍晚起，嘉義地區地震不斷，連續發生5起地震，其中晚間21點10分左右發生規模5.0地震，嘉義、雲林等地震度達到4級，台南、高雄、彰化等也達到3級。

嘉義中埔鄉在1941年曾經發生過規模7.1的大地震，造成台南州（約今雲林、嘉義、台南縣）360人死亡，729人受傷，超過10000家戶全倒、半倒，事後還發生超過1000次餘震。

(中時電子報)