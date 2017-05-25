天良公司涉改標感冒液標籤 新北衛局封存16萬瓶
新北市衛生局24日會同食藥署於新北市汐止區的天良生物科技企業股份有限公司執行GDP符合姓評鑑作業，稽查人員查獲1524罐被刮除舊標籤批號與重新貼上標籤的「天良諾克治痛感冒液」，經與原廠合成化學製藥公司確認無生產批號後，當場封存16萬瓶藥品。衛生局表示，天良公司已涉違反《藥事法》製造偽藥，全案已移請士林地檢署偵辦，也呼籲藥局、藥商立即配合下架。
衛生局表示，稽查人員於昨日前往查察，於該公司5樓出貨區稽查時，發現藥品瓶身標籤黏貼方式有異，疑似遭竄改，隨即調查藥品進出貨資料，又於3樓及6樓查獲外箱貼有報廢字樣的逾期藥品，確認遭竄號及效期。經漏夜查察相關違規事證後，於現場封存逾16萬罐藥品。
新北市衛生局副局長許朝程表示，有關在市面上流通的「天良諾克治痛感冒液」藥品下架回收事宜，已請中華民國藥師公會全國聯合會及各縣市政府衛生局協助辦理。
許朝程也提醒，為確保用藥安全，不管任何批號效期之案內藥品，請民眾立即停止使用，身體倘有不適請盡速找醫師診治，也呼籲所有藥局及藥商都要立即配合下架回收。
衛生局重申，業者切勿心存僥倖，若業者違法製造或輸入藥品，製造或輸入者可依《藥事法》第82條規定，處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。
(中時)
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