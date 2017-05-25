假冒公安跨海詐騙大陸人民 檢警聯手逮13人

橋頭地檢署指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊、保安警察大隊、三民第一分局等單位成立專案小組，破獲詐騙集團電信機房，假冒大陸公安、檢察官手法，跨海詐騙詐取大陸人民財物，帶回以潘姓男子為首13名詐欺犯，依涉刑法加重詐欺取財罪偵辦。

橋檢指出，專案小組數月縝密蒐證，掌握機房確切位置後，見時機成熟，專案小組於民國106年5月24日上午，持法院核發搜索票，至高市鳥松區和盛街1處豪宅執行搜索，當場查扣BMW X6系列休旅車、三菱自用小客車各1部、平板電腦24台、筆記型電腦6台、智慧型手機10支、隔音箱10組、監視器主機1台、監錄鏡頭4個、大陸地區門號SIM卡、金融帳戶存摺、提款卡、教戰手冊、收支表及被害人資料。

同時拘提、逮捕潘姓男子（27歲）、柯姓男子（41歲）、陳姓男子（39歲）、陳姓男子（37歲）、姚姓男子（32歲）、陳姓男子（36歲）、戴姓男子（27歲）、柯姓男子（23歲）、陳姓男子（30歲）、王姓女子（29歲）、周姓女子（23歲）、張姓女子（31歲）、孟姓男子（27歲）共13名集團成員到案。

檢警查出，該集團由潘姓男子為首，並招募柯姓男子、王姓女子等12人加入詐欺集團，自106年3月間起，承租高雄市鳥松區和盛街1處豪宅設立詐騙機房，並與大陸地區犯嫌共組兩岸詐騙集團。

集團位在高雄鳥松區電信機房，撥打大陸地區不特定人電話，假冒大陸地區公安、檢察官身分，引誘被害人匯款至指定之大陸地區人頭帳戶，被害人匯款後，集團成員隨即通知大陸地區之車手提領贓款。初估每月不法獲利達新台幣400萬元，實際被害人數、受騙金額及其他共犯，專案小組正擴大清查中。

(中時)