遭韓流明星劈腿無心工作 網猜神隱2個月的她
南韓綜藝節目《勇敢的記者們3》每集都會爆料娛樂圈不為人知內幕，這次爆出女團A成員和韓流明星交往，A女曾因覺得工作辛苦，被傳有恐慌症，不過實際上讓她痛苦的是「男人」。
一位記者透露，A女在當練習生時覺得很辛苦，心想若出道應該就會好一點，未料越來越辛苦，因為同團成員比她更美更受歡迎，加上她和韓流明星交往，對方卻是女團殺手，經常追求其它女團成員，讓A女心情低落，都不太想參與團隊活動。
之後她和韓流明星分手後，轉往和一般人交往，雖然公司極力想阻止她因為戀情影響工作，不過A女認為戀愛大過一切，寧願不參與團隊活動，也要陪男友去旅行，節目播出後，引起網友熱議，不少人都猜測A女是「AOA」成員草娥，因為她已神隱超過2個月，後又爆和企業家戀愛，種種跡象都讓人猜是她。
(中時電子報)
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