游泳》日本郭晶晶嫁給里約奧運銅牌名將

日本里約奧運銅牌瀨戶大也，可愛的臉龐深受許多姐姐喜愛，在23歲生日當天宣布與跳水隊女友馬淵優佳結婚。(翻攝自瀨戶大也IG)

身上擁有中國人血統的「日本郭晶晶」之稱的馬淵優佳，24日嫁給2016里約奧運男子400公尺混合式銅牌得主瀨戶大也。

馬淵優佳的父母親都是中國人，馬淵崇英原名蘇薇，出生於上海，高中時期就曾參加過中國全運會，也是當時跳水隊的著名選手，1988年前往日本留學，隔年當起教練，他最有名的子弟兵就是寺內健，1996年接掌日本跳水隊兵符，1998年入籍日本改名馬淵崇英，連續帶兵征戰亞特蘭大、雪梨、雅典和北京共4屆奧運會。

馬淵崇英的得意門生寺內健退役後，改培養淺田梨紗與辰巳楓佳等新生代選手，馬淵崇英有兩個女兒，分別是優希與優佳，優佳3歲開始學游泳，6歲練習跳水，2008年馬淵優佳與辰巳楓佳搭配奪得全日本錦標賽奪得個人和雙人三公尺跳板冠軍，2009年香港東亞運奪得3公尺跳板銅牌，2011年世錦賽在預賽就被淘汰。

瀨戶大也比馬淵優佳出名許多，連續在2012年伊斯坦堡、2014年杜哈與2016年溫莎奪得3屆世界短道錦標賽400公尺混合式金排，2013年巴塞隆納和2015年喀山世錦賽於拿手的400公尺混合式二連霸。

2016年瀨戶大也在他個人參加的第一次里約奧運會上400公尺混合賽游出4分09秒71成績，拿到一面銅牌，200公尺蝶式名列第五，現年23歲的他，期許自己能在2020東京奧運會取得7項參賽資格，並且一舉奪得多面金牌。

瀨戶大也與馬淵優佳昨日下午在推特上表示，「我已和馬淵優佳領了結婚證，希望未來能一起努力在今年的世錦賽與東京奧運會上留下最美好的成績。」

這項消息在日本體壇獲得不少好評，保有14項日本紀錄的池江璃花子說，祝賀瀨戶在生日當天結了婚。

日本泳協理事長荻原智子表示，「真棒的生日禮物，好事成雙。」前日本女足世界冠軍隊成員丸山桂里奈、桌球小將伊藤美誠等人也獻上無比祝福。

(中時電子報)