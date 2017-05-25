大型車停車場遭廢除 士林官邸旁再現違停亂象
士林官邸是觀光客熱門造訪景點，市府原規畫福林路南北側停車場，供遊覽車停放，但議員陳建銘發現，北市停管處竟以成效不彰為由，2周前將停車場關閉，致使周邊違停惡夢再起，居民苦不堪言，他要求市府重啟停車場，保障里民安全。
陳建銘今上午偕同里長現勘表示，郝市府時期因缺乏交通規畫，使得士林官邸和士林夜市周邊，常遭遊覽車攻陷，交通混亂不堪。柯市府2015年斥資468萬，在福林路南北側規畫大型車停車場，好不容易減緩違停亂象，現在卻宣布禁止停車，讓里民非常錯愕。
他無奈說，居民不反對觀光客來，但該處不僅有大量遊覽車，還有通往陽明山的車輛，鄰近道路常擠得水洩不通，市府未規畫配套，就突然廢除原有停車場，遊覽車都堵在社區出入口，險象環生，居民生命安全飽受威脅，呼籲交通局重啟停車場，保障社區權益。
停管處主秘陳冠龍解釋，福林路南北側原分別有12、34個大型車格，本就屬臨時性車位，因近來陸客數量減少，平均每天遊覽車約20輛，所以將北側封閉，南側改為小客車停車場，加上周邊欣翰建設有容積獎勵釋出車位，可因應30輛大型車、80輛中型巴士，才逐步引導遊覽車到大樓停車。
但福林里長江美珠不滿說，欣翰大樓雖有車位，動線規畫卻很差，每天一早社區就被車輛塞滿，不僅造成髒亂和空汙，也影響里民行的安全；欣翰大樓住戶則抱怨，只要有2輛遊覽車要進入地下室，光在門口就會堵塞40分鐘。
對此，士林分局交通組長蔡煉勇說，遊覽車駕駛可能對新動線不熟悉，將加強協助引導，避免周邊違停；至於是否重新開放平面停車場，停管處表示會評估。
(中時)
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