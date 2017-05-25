水晶粽皮鑲紅藜麥 健康好吃不會「重」

台中慈濟醫院營養科利用紅藜麥、西谷米，推出2.0版高纖、低熱量的「紅寶石水晶粽」。（王文吉攝)

紅寶石水晶粽外皮加入紅藜麥，像鑲嵌一點一點的紅寶石。（王文吉攝）

台中慈濟醫院營養師楊盈芝表示，紅藜麥含有類黃酮、鐵、鈣等營養素，膳食纖維量更是白米10倍。（王文吉攝）

端午將屆處處飄粽香，台中慈濟醫院營養科推出2.0版「紅寶石水晶粽」，將紅藜麥加入水晶外皮，不僅增加膳食纖維攝取，也透過咀嚼紅藜顆粒增加飽足感，讓慢性病人及正在減重的朋友也能享受過節氣氛。

台中慈濟醫院營養師楊盈芝表示，近來熱門的「養生超級食物」紅藜麥，含有類黃酮、鐵、鈣等營養素，膳食纖維量更是白米10倍，可幫助腸道健康，而且不飽和脂肪酸高，對心血管也有保護作用，對麩質過敏的人也可以食用。

有些人吃完粽子會腸胃不適，楊盈芝建議，可考慮食用以西谷米做外皮的水晶粽，在外皮加入紅藜麥，升級「紅寶石水晶粽」，就像鑲嵌一點一點的紅寶石，熱量大約107卡左右，適合正在減重，或是有慢性疾病的民眾享用。

楊盈芝也提醒，紅寶石水晶粽熱量不高，也不宜多食，一餐一到兩顆剛剛好，有慢性腎臟疾病的人，可以把含磷量較高的紅豆內餡，更換為地瓜或南瓜內餡。另外，水晶粽外皮較軟，老人家或小朋友一定要小口小口吃，才不會噎到。

(中時)