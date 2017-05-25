洲美快速道路貨車追撞 受困駕駛送醫

55歲許姓男子追撞前方一輛拋錨的貨車，導致腿部受傷送醫治療。（李文正翻攝）

北市北投區洲美快速道路，今天上午11點發生車禍，警消獲報後到現場進行搶救。（李文正翻攝）

今天早上11點多，北市北投區洲美快速道路往南方向，靠近大業路入口處，連續發生2起車禍，間隔30分鐘，路過民眾以為是4台車連續車禍。警方表示，第1起車禍沒有人員受傷，路過車輛紛紛減速行駛之際，一輛由55歲許姓男子駕駛的貨車，沒注意前方小貨車拋錨，停在路中間，從後方直接撞上，強大撞擊力道，導致許腿部受傷。

警消人員獲報到場，發現由許姓男子駕駛的貨車車頭變形，駕駛腿部被變形車頭卡住，立刻以破壞器材將許男救出，經過20分鐘，男子意識清楚送醫院醫治。

(中時)