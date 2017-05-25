懷念大學時光 梅健華鼓勵留美學生多交朋友

梅健華鼓勵台灣留美學生，到了美國之後要多交朋友，也要讓美國朋友認識台灣。(楊孟立攝)

美國在台協會(AIT)今天舉辦學生簽證日，與今年度獲得學生簽證即將赴美讀書的台灣學生深度面談，解決在美讀書的疑惑。AIT處長梅健華致詞表示，台灣學生到美國留學，也是美台關係中的重要一環，在美國的國際學生中，台灣是前十大來源地，如果依照人口比例來算，台灣更是第四名！

梅健華今天特地穿上了大學時期的校服現身，他也呼籲台灣學生，到了美國之後，一定要多結交朋友，讓美國的朋友認識台灣，只要用心經營友誼，就能結交到一輩子的朋友。

梅健華說，AIT以及EducationalUSA的臉書都有很多留、遊學資訊，不論是想要到美國深造，還是參加暑期交流，相信台灣學子都能找到適合的選項。

(中時)