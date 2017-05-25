清水祖師遶境端午登場 車輛禁入淡水市區
有百年歷史的淡水清水巖清水祖師遶境活動本月30日18時「首日暗訪」、31日10時「平安遶境」，2天活動適逢端午連續假期，朝香信徒、參觀民眾及遊客上看數萬人次，淡水警分局將採取交通管制措施，禁止車輛進入市區。
淡水警分局表示，活動期間投入大量警民疏導交通，管制範圍涵蓋淡金路（登輝大道）以西、新春街以南、中正路以東之淡水區內主要道路。管制時段首日為5月30日16時至24時、次（31）日10時至24時，共部署14處交通管制點。
往年最容易引起警民爭執的地區在中正東路與淡金路口的交通管制點，警方提醒民眾管制期間除市區住戶、在地工作人員、公務車、救護車和媒體採訪車等彈性放行進入中正東路外，所有非淡水市區內住戶汽車一律改行淡金路，禁止行經中正東路前往市區。
管制期間，所有公車（含免費接駁公車）均改道不行經市區，起迄站改設在捷運淡水站前廣場。另淡金路沿線共設置6處臨時招呼站，提供即招即停載客服務，請民眾多加利用。
淡水分局呼籲民眾，清水祖師遶境活動期間改乘捷運、大眾運輸工具，而淡水市區住戶進入交通管制點時，請配合警方出示身份證明文件。
(中時)
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