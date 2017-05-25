市長祕書PO文嗆議員 梁文傑：我就是垃圾

市長室祕書王寶萱臉書貼文批議員被買走了，引發議員反彈。（梁文傑提供）

市議會二讀通過北市容積移轉自治條例修正案。（王超群攝）

台北市議會工務委員會25日會議近尾聲時，召委梁文傑突然提及市長室祕書王寶萱在臉書貼文嗆議員，甚至稱議員「被買走了」，他說這是嚴重指控，國民黨議員王欣儀怒稱應要求市長柯文哲懲處，梁文傑表示「不必讓她紅」，他勸柯文哲不要再以這種角度看問題。

藍綠台北市議員24日聯手二讀通過「台北市容積移轉審查許可自治條例」修正草案，放寬將所有道路用地、2公頃以下公園用地等都可以容積移轉。

台北市長柯文哲市長室專員王寶萱在二讀表決當晚於臉書評論此事、還下標籤「垃圾不分藍綠」，她表示，「這29個投贊成票的議員，全面代金的改革就在你們手中被毀掉」，「如何向台北市民交代？」，「為什麼市民要忍受城市空間被轉成私人口袋的利益？」王寶萱還說，「不然是不懂，不然就是被買走了」。

梁文傑是工委會召委，他在會場上公開反嗆「我就是垃圾、垃圾就是本人在下我！」

容積移轉機制被外界質疑為掮客謀取暴利，容積代金制也挨批無法徵收北市300公頃未徵收公共設施保留地，使得容移修正案討論時爭議不斷，議員傳出要撤簽法案。但二讀表決結果是通過刪除現行條文的落日條款並放寬所有未開闢道路都可容移。

王寶萱於臉書貼議會表決畫面截圖痛批議員，她要議員們不要再拿地主當擋箭牌。梁文傑主持工委會近尾聲時他問現場的都市發展局長林洲民「覺得我是垃圾嗎？」

林洲民說，「報告議員，今天清晨2點我有收到你的LINE，當時我用左眼餘光瞄一下這訊息，沒有回，因為我半睡半醒。」他說，這是王寶萱看法，就像臉書上每篇文章，他都尊重。

王欣儀聞言認為梁文傑太客氣了，她主張要柯市長嚴格懲處；梁文傑神回答：「也不必讓她紅。」

梁文傑表示，指控20幾個議員被買走是什麼回事？意思大家收到賄絡、是很嚴重指控。梁要林洲民傳話給柯文哲，「垃圾不分藍綠，自稱不藍不綠也有很多垃圾，搞不懂一個市長室秘書可以公開指控議員」，不要用這種角度看容積銀行、不要再用這種角度懷疑議員。

林洲民回應說，6月初北市府將辦公共論壇，柯市長屆時將說明所有施行細則、清楚規畫，相信可充分公開討論。

(中時)