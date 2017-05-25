魯冰花正盛開 燦爛福壽山
聽說或看過電影《魯冰花》嗎？它長相是什麼模樣？地跨南投縣與台中市邊界的退輔會福壽山農場，區內就擁有一片面積數百坪的魯冰花園圃，此刻正盛開，預估還有3個禮拜的盛花期；除魯冰花之外，農場另有虞美人、毛地黃也開得璀璨，都值得一覽！
1989年出品的電影《魯冰花》描述茶農之子畫畫創作的故事，劇情感人肺腑；由曾淑勤演唱的主題曲也成了台灣最知名的歌曲之一，中生代耳熟能詳。
魯冰花是什麼東西？多數人只聽過、沒看過！原來，它是一種叫羽扇豆的植物，1960年代由茶業改良場在北部地區推廣作為綠肥；因英文名稱叫Lupinus，所以音譯為魯冰花，且多當作茶園綠肥，因此與電影中的茶農家庭有了連結。
農業綠肥用的魯冰花以黃色花系為主，但福壽山農場包含紅白粉紫各種色系，且經10多年的雜交育種，多元璀璨讓人驚豔。
除了魯冰花，園區內還有大片的海芋、毛地黃和虞美人也都開得相當漂亮！尤其虞美人為罌粟科罌粟屬植物，與製鴉片的罌粟算是近親，果實也與罌粟果神似，但花朵卻嬌美得讓人著迷。
福壽山農場離合歡山武嶺，約1個半小時車程，中台灣民眾單日往返雖然可行，但時間略顯匆促，建議在山上住1宿較適宜；農場區內、位處南投縣境的梨山天池，此刻台灣特有種「志佳陽杜鵑」正盛開，也值得一遊。
(中時)
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