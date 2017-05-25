與民眾搶機位？賀陳旦遭質疑享特權

馬祖南竿機場24日大雨、濃霧停止飛機起降，造成不少民眾滯留馬祖，機場今（25日）上午恢復運作，民眾紛紛在機場內候補，卻有民眾發現交通部長賀陳旦在候補名單最後一頁倒數第2個，卻搭乘第一班飛機離開，民眾質疑是耍特權、與民眾搶機位，憤而向媒體投訴。

投訴人表示，賀陳旦在候補名單最後一頁倒數第2個，但是一大早賀陳旦及其他官員，從航站辦公室的門走出去，搭立榮航空首班飛機離開，其他民眾到下午1點多還在等待飛機。

投訴人表示，立委王金平今上午離開馬祖是自己包機離開，未占用民眾機位，賀陳旦是官員卻和大家搶機位，官員的時間是時間，民眾的時間就不是時間，賀陳旦根本是享特權。

記者致電長榮公司，對方回應，將進一步了解後再回覆。

(中時)