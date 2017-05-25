二軍發威 林其緯對猿完封9局

林其緯今在二軍先發對上桃猿，投出9局完封勝。（資料照 統一獅提供）

統一獅投手林其緯，今在二軍先發出賽迎戰Lamigo桃猿，展現壓制力，完封9局，僅用89球，讓桃猿二軍打者一籌莫展，加上隊友鄭志偉與吳國豪相繼開轟，終場以5比0拿下勝利。

林其緯本季曾在3月底在一軍先發一場，面對桃猿僅投3.2局，就失6分退場，隨後也下放二軍調整，此役賽前在二軍前7場出賽，表現差強人意，自責分率高達9.10。

不過此役找回巔峰時期身手，面對桃猿二軍，89球完封9局，僅被擊出5支安打，投出4次三振，繳出無失分表現，自責分率也降至6.93，拿下勝投。

此役獅隊除了林其緯表現完美外，擔任開路先鋒的吳國豪，單場4打數4安打，還包含一發全壘打，連兩天開轟，二軍打擊率高達3成54。

(中時電子報)