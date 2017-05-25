交長賀陳旦特權插隊？ 交通部澄清早買票

交通部拿出訂位紀錄，證明部長賀陳旦並非以特權插隊。（交通部提供）

馬祖南竿機場昨日因濃霧及大雨航班取消，上百名乘客在機場留宿一夜，今日上午等著候補時，看見交通部長賀陳旦搭上第一班飛機返台，質疑部長以特權插隊，並拍下候補名單指出，賀陳旦是在候補名單的尾巴。交通部稍早澄清，民眾拍下的名單是昨晚候補，一切是誤會一場。

交通部解釋，賀陳旦隨立法院交通委員會至馬祖考察，早已在5月4日訂好25日上午的返台機位，由於會議在24日傍晚結束，部長本想提前在當晚返台處理公務，於是登記在候補名單中，不過班機因天候因素取消。

交通部表示，民眾提供的名單是24日的候補名單，不影響原本25日的機位，不料引起誤會。

(中時)