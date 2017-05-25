龍潭歸鄉文化節將開跑 警宣布疏導、管制措施

為了4天連假，龍潭警方呼籲民眾遵守警方交通疏導措施。(賴佑維翻攝)

「乙未客家戰役文化季－龍潭歸鄉文化節」將於周六開跑，警方也宣布龍潭大池相關管制措施。(警方提供)

「乙未客家戰役文化季－龍潭歸鄉文化節」將於周六在桃園市龍潭大池開跑，龍潭警分局為確保各項活動安全及交通順暢，以分局現有警力為主，並結合義警、民防、義交、婦女志工等協勤民力，疏導交通，呼籲民眾遵守。

警方表示， 龍潭區神龍路(自龍元路至南龍路口)、龍元路(自神龍路至大池管理中心)將設為行人徒步區，從5月28日20時至5月30日24時實施管制，禁止車輛通行。

至於停車則除了新龍路、聖亭路、中豐路等路邊停車格位，龍華路第1停車場外，另規畫有龍潭高中、凌雲國中等臨時停車場供參觀遊玩民眾使用。

(中時)