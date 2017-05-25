肯定實英實業董事長邱秋林 獲頒中原大學名譽博士

中原化工系校友邱秋林25日獲頒名譽博士學位。(中原大學提供)

肯定實英實業股份有限公司董事長邱秋林多年深耕企業、熱心公益。中原大學名譽博士審查委員會日前通過，於25日頒授邱秋林工學名譽博士學位，樹立校友企業家實現社會責任的典範。

邱秋林是中原大學化學工程學系61級校友，白手起家自行創業領導實英實業集團逾30年，集團產品全世界有最大的市場佔有率，居於全球領導地位，與韓國最大的企業三星集團合作超過20年，目前也是韓國三星最大的供應商。除此之外，實英實業集團近年更跨足光纖領域，

中原大學校長張光正25日頒授證書，並進行撥穗儀式。張光正指出，邱秋林以校友身分，熱切回饋母校慷慨解囊捐款逾千萬，打造學生更多元舒適的活動場域及產學合作空間，是企業家實踐社會責任的最佳典範。

邱秋林除了企業穩健經營屢創高峰，更是一位樂於奉獻回饋社會的公益家，對於社會弱勢關懷與基金捐獻的投入從不間斷。秉持著「取之於社會，用之於社會」的信念，

如台灣歷經2013年的黑心油風暴，邱秋林得知母校化工系學弟為食用油產品的創業努力，基於認同及社會責任，提供豐富的業界經驗和資金邀請學弟以技術入股的方式，為台灣食品安全健康理念努力。

(中時)