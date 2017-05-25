花蓮康樂國小小六聽障生 獲全國慈孝家庭楷模獎
就讀花蓮康樂國小六年級的楊恩萱，雖有聽力受損的缺陷，卻也培養出他敏銳的觀察力及善解人意的心，在家主動分擔父母照顧3名弟妹及癌末奶奶的壓力，讓她獲得全國慈孝家庭楷模獎的肯定，她說要努力向上，帶給家人更好的生活。
擁有太魯閣血統的楊恩萱，爸爸原任軍職，為了照顧癌末母親辭去工作，媽媽雖從事護理服務，長時間待命醫院，仍利用僅存空檔陪伴家人，在家由她協助照顧癌末奶奶、3個弟弟妹妹的工作，是父母不可或缺的大幫手。
父母習慣開口說愛，也成為孩子們的身教，恩萱的媽媽說，最好的教育就是父母的行爲，一家人常把「愛」、「謝謝」掛在嘴邊，只要有機會就一定參與孩子的校內活動，這次獲獎全家人穿起了家庭服到場見證女兒獲獎。
只要過年過節，一定不忘先為家人準備禮物，這次獲獎楊恩萱說，這個獎是屬於家人的，她說，感謝爸媽教導她行孝行善，也謝謝老師的陪伴讓他有機會寫出對家人的愛，未來要努力向上，帶給家人更好的生活。
康樂國小校長陳俊雄說，因為有了家庭滿滿的愛，恩萱也不吝嗇的在校分享愛，擔任低年期的愛心小天使，照顧一年級的小朋友午餐及午休時間，每年生日更是會帶大蛋糕和同月份學生一起慶祝，是同學眼中最溫暖的存在，也期待這份主動付出的良善心念，能牽引更多人，帶動社會愛的循環。
(中時)
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