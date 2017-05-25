志工媽媽包4500顆南部粽 解北市消防員思鄉情
端午佳節將屆，每逢佳節倍思親，特別是離鄉背井北上服務的消防弟兄，感受特別深。台北市消防協會為體恤打火兄弟全心全力守護市民生命財產安全的辛勞，特別於端午節前購買糯米、香菇、猪肉、蝦米及花生等粽子原料，情商婦宣志工媽媽辦理 「粽滿愛、消防情」活動，動員20多位婦宣志工媽媽加入包粽的行列，讓無法在佳節和家人團圓的消防同仁們，感受來自台北市消防協會和志工媽媽的溫暖。
北市消防局表示，婦宣媽媽為了在短短的3天內，將4500顆愛心粽子全部送達消防局所屬4個外勤大隊12個中隊45個分隊每一位同仁手中，1週前就由10多位熱心媽媽組成籌備小組，進行採買及備料工作。
志工媽媽從600斤糯米及內餡材料選購、清洗數萬片粽葉、煮食器具準備等一手包辦。志工媽媽表示，一想到這些異鄕遊子收到熱熱粽子時，滿臉的感動及笑容，既溫暖又開心，她們也都做得很開心，福從做中得歡喜。
台北市消防協會葉明進理事長說，此次準備4500顆懷舊南部粽，體恤消防同仁多為離鄉背井，來自中南部的遊子，特請婦宣媽媽在宣導工作之餘包起粽子，希望讓消防同仁能食的安心、工作全心、家人放心，並且感受到媽媽的味道，一解思鄉之情，提早歡度充滿粽香的端午節。
(中時)
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