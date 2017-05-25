2天密集連震 學者研判為盲斷層震動 提高警覺

震源集中於九芎坑斷層下方的盲斷層。（石瑞銓教授提供）

石瑞銓教授指出震源集中於九芎坑斷層下方的盲斷層。（廖素慧攝）

嘉義中埔從昨晚到今天，密集連續地震，規模4、5級，中正大學地震研究所教授石瑞銓表示，這兩天中埔密集地震，震源集中於九芎坑斷層下方的盲斷層，位置與1941年中埔地震相近，值得提高警覺，做好防震逃生準備，但勿過度驚慌。

今天下午1時48分許中埔又發生4.6規模的地震，深度18.9公里，這是繼昨天晚連5震後再一次淺層地震，民眾心慌慌，憂心是大地震的前兆。

石瑞銓教授表示，這2天連續5、6次地震，可視為地殼正常釋放能量，值得注意的是震源密集出現在九芎坑斷層下方的盲斷層，這個位置相近於1941年中埔地震，當時中埔地震規模達7.1級，造成慘重災情。

石瑞銓表示，現今的建築物堅固，若發生大地震比較憂心的是二次災害，如地震後造成的火災、山崩，因此提醒民眾近期減少山區活動，在山區開車放慢速度以來得及應變，民眾也要隨時有防災措施準備。

(中時)