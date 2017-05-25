端節將至 民進黨高雄市黨部包粽千顆送街友

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓（右二）與議員黃淑美、何權峰及志工們一起包肉粽，給街友送暖。（李義攝）

民進黨高雄市黨部關懷街友，端午節前夕，舉辦「粽香飄人情 包粽送愛心」活動，現場準備了1千顆肉粽材料，現包現煮，將提供給鳳山區及三民區的街友中心，分享給街友。

寶珠溝文化藝術發展協會響應這項活動，提供各項協助，民進黨高雄市黨部主委黃彥毓特別表示感謝，還打趣的說，包粽作業前天就開始進行了，為了提供給街友們好吃衛生的粽子，昨夜很多媽媽都相揪整夜輪守這些粽子。

黃彥毓表示，2015年底前高雄市社會局受理報案或查報遊民處理人數有793件，雖然有些經社會局輔導後成功返回家庭，但依然有約55名街友安置在街友中心收容。

黃彥毓說，每逢佳節倍思親，自己雖為異鄉人，但還有家人能感受團聚的幸福，為了珍惜這份幸福，同時希望能讓失去這份幸福的遊民們感受到社會的溫暖，才發起這個愛心包粽活動，並邀集黨職、公職人員襄盛舉，以體現民進黨一直以來不分貴賤重視基層的精神，粽子傳遞有如家人般的問候。

黃彥毓也針對同婚釋憲的外界關注作出回應，民進黨中央要求黨公職人員低調談論針對民法婚姻制度的釋憲結果的說法純屬謠言，黃彥毓始終相信相愛是人權，這次釋憲結果是台灣民主發展一大躍進，台灣更是亞洲唯一重視同性婚姻的國家，台灣民主的寶貴無須低調，而是應該驕傲。

(中時)