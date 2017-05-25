《時來運轉》運彩報報之NBA 騎士第一節的秘密
NBA季後賽西區冠軍已經出爐，不敗金身金州勇士輪輪橫掃對手率先進入總冠軍賽，東區戰線目前則是由衛冕冠軍騎士以三比一聽牌，其對手塞爾提克少了主將卻不乏韌性，第三戰逆轉翻盤取勝、第四戰也打得騎士膽顫心驚，明日5/26(五)回到主場無論是否有機會再下一城，塞爾提克不放棄的毅力與精神，相信已經深植在球迷心中。
關於運彩投注策略的方面，第一節的玩法特別值得大家注意，騎士在聯盟實力眾所皆知，與塞爾提克整場不讓分的玩法運彩沒有開立，但其實騎士在第一節的戰力完全不輸給整場！根據統計騎士本季第一節場均得分28.6、場均失分25.9，第一節的得失分差為2.7分，全聯盟僅次於勇士的4.4分，相對的塞爾提克第一節得失分僅0.5分排名聯盟第十二，明日之戰騎士第一節不讓分賠率為1.22，強力推薦！
再來分析第一節大小玩法，以上述數據來看，騎士本季第一節場均得失分總和為54.5分，進入季後賽之後騎士分別與溜馬、暴龍和塞爾提克各戰四場，與溜馬四場對戰第一節平均分數為58.5分、和暴龍則為53.0分，最後和塞爾提克甚至降為51.5分，明顯看得出騎士加強防守導致與對手第一節分數向下降低的趨勢，運彩開出明日比賽第一節大小的分數值為54.5分，估計出現小分的機會較大！
(中時電子報)
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