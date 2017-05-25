全國高中創意製作競賽 立志中學奪創意組第一名

立志中學資訊科學生參展勇奪第一，開心的在會場外合影。（立志中學提供）

106年教育部「全國高級中等學校專業群科專題暨創意製作競賽」在國立台灣師範大學辦理成果展暨頒獎典禮。立志中學資訊科以「行車監控之雲端回報系統」勇奪創意組「第一名」。

資訊科5月初才榮獲高雄市科展第一名佳績，將代表高雄市參加全國中小學科展，再傳捷報，全校師生與有榮焉。

這項競賽是全國高中職學校的年度三大競賽之一，立志中學資訊科連續闖過初賽、複賽及決賽3階段的考驗。今年複賽部分專題組有1,523件作品、創意組有744件，作品數為歷年最高，計有436位指導教師及942位學生同場競技，精銳盡出，賽況空前激烈。獲得前三名的學生，升學可增加甄審總分20％，邁向頂尖科大有絕對的助益。

教育部長潘文忠表示參賽師生將所學之技職技術跨領域應用，給予鼓勵與肯定，期望藉此競賽提升學生創意、創新及實務能力，並發揚技職教育特色。

老師宋修賢、張蜀萱、曾耀霖、謝汶親，指導學生陳怡廷、曾詠婷、戚芷瑄參賽。因機車交通事故高居不下，有鑑於此打造出一套可監視機車行駛人行車狀態的雲端回報系統，駕駛人可以安全行駛，父母也可放心等待騎機車在外的子女。

這項作品結合Arduino感應控制系統、手機App程式設計、GPS導航與測速系統，並藉由物聯網雲端資料庫系統整合的概念，將所有感應器資料整合，希望概由系統的開發，有效降低機車事故的發生風險。這項設計研發，受到評審高度讚賞，展現指導教師與學生在理論課程與實務運用的整合與專業能力，更有廠商注意及詢問技術移轉可能性。

這次參與競賽清一色是資訊科二年級的女孩子，也宣告女力時代來臨，在緊湊的課業及時間壓力之下，充分展現出團隊分工合作的精神，高二就鍍金，實力也倍受肯定。

陳怡廷國三時放棄雄商選擇立志資訊科就讀，戚芷瑄因為姑姑是資訊工程師，推薦孩子就讀立志資訊科，每個人都有近20場的比賽經驗，平均取得2張以上的丙級證照，18張國際證照，這是在一般公立學校不可能有的經歷。再次印證立志資訊科榮獲教學卓越的實力，為學生找到舞臺。

資訊科連續3年國家乙級技術士證照取證率達9成以上，2013至2017連續5年榮獲亞洲機器人大賽團體總冠軍，稱霸全國各項創新發明獎，中小學科展，並代表臺灣參加世界發明展勇奪金牌獎，今年再度領先全國與國立高雄海洋科技大學成立半導體產學攜手專班，高職三年畢業後可直升國立科大、畢業即就業。

(中時)