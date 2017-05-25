世大運男足》旅外好手陳昭安期許大家努力圓夢

中華男足將在台北世大運預賽與愛爾蘭、法國、墨西哥同組，雖然闖關機會不高，但旅外好手陳昭安仍希望大家努力，圓自己心中的夢想。(台北世大運提供)

2017台北世大運的必辦項目足球賽，中華隊將與愛爾蘭、法國、墨西哥同組，想要闖過預賽恐怕不容易，但中華隊旅外主將陳昭安表示，自己為了完成夢想，長期在國外打拼不怕辛苦，希望其他各項目選手能把握機會追求自己的夢想，畢竟人生只有一次不要錯過了！

陳昭安來自苗栗縣，「最初接觸到足球是因為哥哥愛運動，不管做什麼都帶著我」，陳昭安從國小開始羽球、棒球等運動都玩過，最後接觸到足球，就讀尖山國小時受到教練劉恆亮指導，開啟他的足球生涯，而家人一路都相當支持，「足球在我生命中的已經是不可缺少」。

「一個優秀的運動員都具備面臨挫折時，不逃避、選擇勇敢面對的技能」，陳昭安說，當挫折來臨時選擇勇敢面對，讓自己越挫越勇，即使曾經迷惘一陣子，在身邊人鼓勵下繼續前進，後來有機會出國參加職業選拔，努力嘗試後很幸運也很開心被選中。

2015年首次參加光州世大運的中華台北男足代表隊，陳昭安在第64分鐘踢進台灣男足史上在世大運第一顆進球，陳昭安表示，不管什麼比賽下了場，就必須全神灌注努力把最好的拿出來，哪怕對手比你強100倍也要有不能輸的氣勢，「努力做好球員身份，踢好每一場球」。

陳昭安目前效力於中國大陸湖南湘濤隊，還沒抵達前充滿很多想像、擔心環境髒亂，結果出乎他的意料，在地人也十分熱情，報到時見到球隊成員超過100人，讓他大開眼界。

比賽追求勝利，陳昭安說，每位球員都會有自己的「小動作」，他就是賽前在鞋子裡放進一枚銅板，期許這場能夠進球，替球隊建功。

(中時電子報)