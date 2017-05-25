台灣釋憲挺同婚 陸部落客：真正的亞洲之光

台灣同婚釋憲案昨(24)日結果出爐，司法院秘書長呂太郎宣布，主管機關需在公告後2年內完成修法。這項成果不但讓台灣支持同婚的團體為之振奮，也引起中國大陸網友熱議。（陳信翰攝）

台灣同婚釋憲案昨(24)日結果出爐，司法院秘書長呂太郎宣布，主管機關需在公告後2年內完成修法。這項成果不但讓台灣支持同婚的團體為之振奮，也引起中國大陸網友熱議，說「要組團到台灣結婚」。

大法官會議24日作成釋字第748號解釋，台灣將成為亞洲第一個承認同性婚姻的社會。呂太郎說，大法官認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在公告後2年內，修改相關法律。

據《中央社》報導，台灣同婚釋憲案結果，中國大陸網友也在社群網站上熱烈討論。微博部落客「假裝在紐約」在微信公眾號發文表示，台灣成為全世界第21個、全亞洲第一個允許同性結婚的社會，這是台灣驕傲，真正的亞洲之光。他提到，釋憲聲請人祁家威在推動婚姻平權的這30年來，窮盡各種法律手段，不斷向政府部門爭取同性婚姻的權益。

他也指出，「眨眼之間，台灣已經漸行漸遠，他們的步伐太快，幾乎超出了我們目力所及的範圍」、「同為華人，寫一樣的文字，說一樣的語言，台灣為我們提供了一個考察華人社會如何變得包容多元、普通人如何爭取權益的最好機會」。支持同婚的網友在微博留言，有人說「支持，恭喜！」、「公義與愛是需要行動的。每個人的行動！」、「這一點很羡慕臺灣啊！」、「再等兩年，然後咱們組團去台灣！」；不過也是有反對的網友表示，「接受不了，違背了規則」、「連人性、道德、常識、倫理都不要了」。

祁家威在3月的憲法法庭進行辯論時說道：我等這一天等了41年6個月24天，同性戀是對的，對的人要做對的事，為什麼不可以？如果同性戀與結婚兩者都是對的，可以讓對的人做對的事，有什麼問題？如今，大法官釋憲結果，這些相愛的人們終能「執子之手，與子偕老」。

(中時電子報)