《時來運轉》運彩報報之MLB 首局攻擊能力 單局玩法必看

大聯盟本季第一局得分榜中，前三名依序為釀酒人(45)、光芒(38)、大都會(36)。圖為釀酒人重炮譚姆斯。(美聯社資料照)

棒球投注和運動數據息息相關！舉凡「主客勝」、「大小」等玩法，都必須參考團隊投打能力作為投注指標，今天和彩迷交流的是「第一局得分」這項進階團隊攻擊數據，可在投注「單局(第一局)不讓分」玩法時的重要依據。

本季迄今的團隊第一局得分榜中，前五名依序為釀酒人(45)、光芒(38)、大都會(36)、費城人(33)、小熊(32)；倒數五名則是皇家(10)、巨人(18)、紅雀(19)、運動家(19)、天使(19)。統計前五強團隊平均得分37分大幅領先末五名的17分達20分差距！試想：若碰巧出現前五強遇上後五弱的對戰組合，「單局(第一局)不讓分」是不是確實有頗高的預測命中機率？

同樣是第一局的團隊攻擊數據，我們再看「打擊率」：前五名釀酒人(0.347)、落磯山(0.314)、費城人(0.305)、道奇(0.304)、光芒(0.304)都來到0.300以上，末五名運動家(0.181)、巨人(0.186)、皇家(0.190)、紅雀(0.204)、海盜(0.234)中，則有三隊低的離譜不到0.200。前述兩項排行榜中相同隊伍重複性也高達六成之譜，喜歡投注「單局(第一局)不讓分」的朋友，絕對要掌握這項資訊。

最後推薦給彩迷六月份即將到來的三次「首局得分差很大！」系列賽交戰組合：首先是釀酒人與巨人在6月6到9日進行四連戰；隨後費城人與紅雀將分別在10到12日、21到23日有兩次三連戰，不妨好好鎖定這個投注「單局(第一局)不讓分」命中率可能較高的良機，來博取獲利！

(中時電子報)