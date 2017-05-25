檢察官脫法袍 為植物人阿嬤沐浴
雲林地檢署檢察官李文潔下午脫下法袍，為植物人「阿桂」阿嬤沐浴、理髮，阿嬤的老公已高齡76歲，長期獨自照顧阿嬤，身心俱疲，感動地紅了眼眶，大感「拍勢」，直道李是檢察官，怎好讓他（李）替老伴洗澡。
阿桂阿嬤10年前因跌倒撞到腦部成為植物人，兒女都在外，只有陳阿公獨力照顧她，起初，阿公還有辦法可以替她翻身、擦洗身體，隨著年歲漸長，阿公體力大不如前，翻身、拍背、按摩與洗澡等，都成為沈重的負荷，創世基金會將立列入到宅服務對象。
李文潔下午特地請假，與到宅護理師前往古坑東和阿嬤家，脫下法袍的他改穿上圍裙，拿著水管與抽水馬達，協助提水、換水、試水溫，忙得汗流浹背，卻樂在其中，雖然知道阿嬤可能沒有知覺，仍一直和阿嬤說話，「阿嬤，要替您洗澡了，洗香香，舒服嗎？」
李文潔說，幫植物人「原床泡澡」才發現平常很簡單的沐浴動作，換成要幫一個體重跟自己差不多的人洗澡，真的是不容易，需要很多步驟，很多人合力，並且消耗很多體力才能完成，希望更多人投入義工行列。
創世長期推展植物人雙軌（安養、到宅）服務，目前斗六院安養41位植物人，到植物人宅服務全雲林地區112個家庭，植物人照顧是長久且持續的，希望民眾加入創世斗六院義工行列。創世基金會將在7月18日於院內辦理到宅義工培訓，報名專線：05-5377855。
(中時)
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