Fong Cha台灣有機花茶 插點晶華酒店麗晶精品
頂級茶飲品牌Fong Cha，5/25日於晶華酒店成立首家形象概念店，正式宣告進駐國際麗晶精品區。以台灣茶王陳錫卿發表的四款烏龍茶為基底的Fong Cha，融入台灣在地有機契作的花草，製作出屬於台灣自己的花茶系列，這次並邀請跨界藝術家吳淡如來設計包裝，跳脫傳統茶葉形象，令人耳目一新。
業者表示，由於台灣市售的花茶大多仰賴歐洲進口，台灣的有機花草也大半供應給食用餐飲用途，以精緻農業為傲的台灣，卻沒有代表自己走向國際的花茶品牌，十分可惜。因此特別與生技農業團隊合作，製作專屬於台灣的花茶，來展現台灣花茶的獨特性。
除了在技術上突破傳統，Fong Cha創辦人田定豐在一次偶然的機會發現，名主持人吳淡如在繪畫方面十分有天份，於是力邀吳淡如參與設計包裝，充滿童趣的筆觸與畫風，更提高了Fong Cha的優雅氣質。
這次Fong Cha晶華形象概念店以微型藝廊方式呈現，來此你可以品茗好茶，並搭配由英國藍帶廚藝學院糕點師製作的各式甜點，以桌邊專屬體驗下午茶服務，讓現代人緊繃的神經得以放鬆，並讓五感在藝術、音樂、茶飲，糕點與香氛中，得到最完美的體驗。
(中時)
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