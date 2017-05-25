鋼琴大師布赫賓德 5場演奏會送台灣樂迷
台積電心築藝術季邁向15周年，特別邀請古典樂壇重量級鋼琴大師布赫賓德（Rudolf Buchbinder）來台展開「貝多芬計畫」，從下月8日起到12日，一連5場巡迴北中南，將音樂種子深植樂迷的心。
台積電主辦這場難得的音樂盛宴，文教基金會董事長曾繁城、執行長許峻郎，25日特別在巡迴場前，在台積電總部舉辦導聆活動，邀請師大音樂系助理教授顏俊傑、國家交響樂NSO執行長邱瑗，為樂迷說明布赫賓德演奏曲目及音樂生涯。
現代人重視娛樂及聲光效果，古典音樂演奏會對於3C不離手的科技人而言，更宛如上個世代的舊產物，但台積電文教基金會董事長曾繁城深信，20年來致力推廣藝文，以人文價值的理念讓藝術在科技人及民眾心中扎根。
曾繁城語重心長表示，當今數位科技高倍數發展，現代人接觸藝文機會愈來愈少，現場聆聽古典音樂不僅能細心體會演奏家苦練多年的功夫，並能從樂曲中品味作曲家的創作原意。
曾繁城認為，現代人離不開手機，演奏會正是讓心靈平靜的好機會，2小時演奏過程，讓思緒暫時與外界紛擾脫離，認真聽、靜下心聽，保證收穫超出意料之外。
「鋼琴大師布赫賓德─貝多芬計畫」將於6月8日在新竹市文化局演藝廳，6月10日在台北國家音樂廳，6月11日到12日在高雄至德堂。新竹場演出貝多芬《第一號》及《第五號》鋼琴協奏曲。台北兩場將演出《第二號》、《第四號》及《第三號》鋼琴協奏曲；晚上場則為《第一號》及《第五號》鋼琴協奏，兩場都由台北市立交響樂團擔綱。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。