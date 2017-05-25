鋼琴大師布赫賓德 5場演奏會送台灣樂迷

鋼琴大師布赫賓德將來台演奏，台積電25日邀請音樂家嚴俊傑舉行導聆活動。（徐養齡攝）

鋼琴大師布赫賓德將來台演奏，音樂家嚴俊傑舉行導聆活動。（徐養齡攝）

台積電文教基金會董事長曾繁城認為，現代人離不開科技產品，演奏會正是讓心靈平靜的好機會。（徐養齡攝）

國家交響樂NSO執行長邱瑗，25日應邀在台積電舉行導聆活動。（徐養齡攝）

台積電心築藝術季邁向15周年，特別邀請古典樂壇重量級鋼琴大師布赫賓德（Rudolf Buchbinder）來台展開「貝多芬計畫」，從下月8日起到12日，一連5場巡迴北中南，將音樂種子深植樂迷的心。

台積電主辦這場難得的音樂盛宴，文教基金會董事長曾繁城、執行長許峻郎，25日特別在巡迴場前，在台積電總部舉辦導聆活動，邀請師大音樂系助理教授顏俊傑、國家交響樂NSO執行長邱瑗，為樂迷說明布赫賓德演奏曲目及音樂生涯。

現代人重視娛樂及聲光效果，古典音樂演奏會對於3C不離手的科技人而言，更宛如上個世代的舊產物，但台積電文教基金會董事長曾繁城深信，20年來致力推廣藝文，以人文價值的理念讓藝術在科技人及民眾心中扎根。

曾繁城語重心長表示，當今數位科技高倍數發展，現代人接觸藝文機會愈來愈少，現場聆聽古典音樂不僅能細心體會演奏家苦練多年的功夫，並能從樂曲中品味作曲家的創作原意。

曾繁城認為，現代人離不開手機，演奏會正是讓心靈平靜的好機會，2小時演奏過程，讓思緒暫時與外界紛擾脫離，認真聽、靜下心聽，保證收穫超出意料之外。

「鋼琴大師布赫賓德─貝多芬計畫」將於6月8日在新竹市文化局演藝廳，6月10日在台北國家音樂廳，6月11日到12日在高雄至德堂。新竹場演出貝多芬《第一號》及《第五號》鋼琴協奏曲。台北兩場將演出《第二號》、《第四號》及《第三號》鋼琴協奏曲；晚上場則為《第一號》及《第五號》鋼琴協奏，兩場都由台北市立交響樂團擔綱。

(中時)