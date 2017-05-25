《時來運轉》運彩報報之盃賽決賽週末 勝負放兩旁 大小擺中間
本週末是歐洲五大聯賽的盃賽決賽之夜，除了已經提前舉行的義大利盃外，英格蘭足總盃、德國盃、法國盃和西班牙國王盃的決賽幾乎同時上演，彩迷是否覺得眼花撩亂，不知從何買起呢？
四場盃賽決賽有三場是強弱分明的對決，但別以為勝負很好猜，盃賽爆冷是常態，決賽只比一場，弱隊穩守反擊，可能一擊必勝；又或是死守求和，等加時或PK再來分個高下。因此勝負暫且不推薦，來看看大小分是否有跡可循？
彩迷口耳相傳，都說盃賽決賽小分穩妥，翻開近年的國際大賽，2014世界盃、2015美洲盃、2016歐洲國家盃和百年美洲盃，不只都開小分，而且連4拉4都是0：0。
國際賽決賽兩隊比較謹慎，誰都怕先丟球而輸掉冠軍，開小分比例較高自有其道理，但俱樂部的盃賽是否也是相同情況呢？畢竟俱樂部每年都交手至少兩場（除非不同級別），對彼此的實力和戰術風格都有一定了解，因此可能會有不一樣的結果。
下表統計四大盃賽近10年決賽的大小分，法國盃出現小分機率最高，也十分符合法甲容易開小分的固有印象，其次是英格蘭足總盃，也是小分較多。國王盃則大小各半、德國盃大分略高。如果再比較今年決賽的對戰組合，德國盃和國王盃同為大分略高，法國盃參考場次較少，但依然是小分較多，英格蘭足總盃則相對明顯是小分為主。
兵工廠和切爾西本就實力相當，雖然本季交手2場都開大分，但聯賽和淘汰制的盃賽情況大不相同，尤其到了決賽，槍手又碰上後防人力吃緊，穩固防守才是上策，小分是較有利選項。
多特蒙德和巴黎聖日耳曼分別是德甲和法甲第2會進球的隊伍，巴塞隆納在西甲更是排名第一。但多特和巴薩的防守並非最佳，平均一場約失1球，因此兩隊相加開大分機會稍高。巴黎則是法甲防守最強，本季兩次對壘昂傑都是贏2：0，頗有見好就收的味道，小分首選。
(中時電子報)
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