「我不勇敢，生活怎麼過下去？」8旬玫瑰嬤賣花養家

玫瑰花阿嬤平時生意不佳。（善耕提供）

今年邁入85歲高齡的「玫瑰花阿嬤」，兒子患有糖尿病且中風而行動不便，只能在家休養，家中重擔全落入阿嬤身上。她每天不畏風雨，在捷運中山站前販售玫瑰花，希望民眾路過時停下腳步，花點小錢幫阿嬤買朵玫瑰花支持阿嬤。

善耕365公益媒合平台表示，玫瑰花阿嬤在捷運中山站前、靠近新光三越周邊販售芳香玫瑰花，阿公則在信義商圈前新光三越旁賣玫瑰花，雖有低收入戶的補助，但因龐大醫藥費與房租，補助不足，每天只能求溫飽。但阿嬤堅強、勇敢面對生活，表示「我自己不勇敢，生活要怎麼過下去？」

平台指出，雖然母親節期間有許多民眾向阿嬤買玫瑰花，但阿嬤平時生意非常不好，所得根本無法負擔三餐、房租費用，呼籲民眾路過時停下腳步，花點小錢幫阿嬤買一朵玫瑰花，每一筆小錢對阿嬤家的生活，都有極大的幫助。

地點：台北中山捷運站4號出口，新光三越周圍

時間：周一到周五下午5點，周六到周日下午4點出來，時間幾乎到晚上11、12點才收攤

販賣物品：芳香玫瑰花（每朵都有包裝，共4種顏色可選）

價錢：每朵50元，買二送一

(中時)