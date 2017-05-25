竹市首位雲梯車女駕駛 各式消防車樣樣行

新竹市消防局竹光分隊員李曉芳，是竹市首位雲梯車女駕駛。（圖/徐養齡）

新竹市消防局竹光分隊員李曉芳，是竹市首位雲梯車女駕駛。（圖/徐養齡）

衝第一線的女消防員愈來愈多，新竹市消防局近來更成功培訓出首位雲梯車女駕駛李曉芳，短短4年就將消防界各式車種開上手，連駕馭車梯臂可達52公尺的雲梯車，都像是開房車般駕輕就熟，市長林智堅盛讚李曉芳巾幗不讓鬚眉，是消防界的堅強新血。

新竹市都市結構擁擠，住宅高樓林立，市消防局為提升救災戰力，現有6台雲梯車，車梯臂最高可達15層樓，體積是一般小型消防車的3倍大，在竹市轄小巷弄穿梭時甚為不易，在消防界有超難駕馭的「魔王」之稱。

不過對於操駕天賦優異的李曉芳，開起雲梯車來好比小菜一碟，隊上男性消防員也自嘆不如。她說，高中時受到當消防員的哥哥影響，捨棄一般大學，順利考取警專消防科，服務4年來已考取大貨車、中級救護技術員及救助隊等專業證照。

幾年前因對上資深同仁陸續請調，讓仍屬資淺的李曉芳有機會挑戰駕駛雲梯車，她回顧第一次將將雲梯車開出車庫時，內心緊張又興奮的情緒至今仍記憶猶深，此後陸續與隊員們出勤大小救災勤務，李曉芳更展現專業長才，總能搶在第一時間將「大魔王」駛抵現場。

市長林智堅表示，指雲梯車像消防車裡「SUPER HERO」，總是在火場衝鋒陷陣，市府前年新添購1輛價值3千萬的雲梯車，此後也陸續編列1千585萬2千元添購救災裝備，消防人力編制也從原來262人增為306人，並提升超勤加班費計算時數，額度達全國最高，激勵工作士氣及戰力。

(中時)