竹市首位雲梯車女駕駛 各式消防車樣樣行
衝第一線的女消防員愈來愈多，新竹市消防局近來更成功培訓出首位雲梯車女駕駛李曉芳，短短4年就將消防界各式車種開上手，連駕馭車梯臂可達52公尺的雲梯車，都像是開房車般駕輕就熟，市長林智堅盛讚李曉芳巾幗不讓鬚眉，是消防界的堅強新血。
新竹市都市結構擁擠，住宅高樓林立，市消防局為提升救災戰力，現有6台雲梯車，車梯臂最高可達15層樓，體積是一般小型消防車的3倍大，在竹市轄小巷弄穿梭時甚為不易，在消防界有超難駕馭的「魔王」之稱。
不過對於操駕天賦優異的李曉芳，開起雲梯車來好比小菜一碟，隊上男性消防員也自嘆不如。她說，高中時受到當消防員的哥哥影響，捨棄一般大學，順利考取警專消防科，服務4年來已考取大貨車、中級救護技術員及救助隊等專業證照。
幾年前因對上資深同仁陸續請調，讓仍屬資淺的李曉芳有機會挑戰駕駛雲梯車，她回顧第一次將將雲梯車開出車庫時，內心緊張又興奮的情緒至今仍記憶猶深，此後陸續與隊員們出勤大小救災勤務，李曉芳更展現專業長才，總能搶在第一時間將「大魔王」駛抵現場。
市長林智堅表示，指雲梯車像消防車裡「SUPER HERO」，總是在火場衝鋒陷陣，市府前年新添購1輛價值3千萬的雲梯車，此後也陸續編列1千585萬2千元添購救災裝備，消防人力編制也從原來262人增為306人，並提升超勤加班費計算時數，額度達全國最高，激勵工作士氣及戰力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。