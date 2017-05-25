防詐警認真 意外逮毀損通緝犯

高雄市警方到超商執行勤務時，意外逮到通緝犯盧姓男子（右）。（呂素麗翻攝）

高雄市盧姓男子日前到超商買遊戲點數，看到員警前往執行勤務，竟然神色緊張，一度想落跑，警方看他行跡可疑，盤查發現盧男竟是毀損通緝犯，警方也在他身上搜出毒品，全案移送法辦。

三民一分局三民派出所所長許志和、巡佐林國華、警員侯彥竹、警員潘昱均23日下午3點，在三民區建國路自強路口的便利超商，執行防制詐騙車手提領勤務時，見1名穿夾腳拖、身上刺青的男子進入超商購買點數時，左顧右盼，形跡可疑。

警方懷疑是詐騙集團的車手，便上前盤查，男子一見警方上前盤查相當驚訝，一度想逃跑，所幸員警身手矯捷，立刻制住他，並以M-POLICE掌上電腦查核身分，發現盧姓男子（29歲）為毀損通緝犯，立即予以逮捕。

警方並在盧嫌包包內起獲K他命1小包（0.99公克）、安非他命2小包（0.73公克）及毒品咖啡包3包。

盧嫌目前無業，他向警供稱，毒品是以5000元向綽號「大胖仔」的男子購買；警方訊後，將盧嫌依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，並將進一步追查毒品來源。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)