交大傳將解聘半數兼任教師 師生喊踹共

交大通識中心兼任教師徐文路（左三），25日與學生一起在圖書館外發起陳抗。（徐養齡攝）

交大日前傳出因「課程結構調整」，將解聘近半數以上兼任教師，多數師生被蒙在鼓裡，交大敵霸閣社為此25日號朝師生陳抗，要求校方踹共，在師生間得到共識前暫緩解聘決議。

對此，交大回應指出，近年校方進行全校課程改革，各領域課程均配合時代需求進行調整，並因應新增課程陸續增聘專兼任教師，以提供更好的教學品質，目前全校性的統計作業尚未全部完成，會與高教工會、兼任教師舉行三方會談。

敵霸閣社表示，淡大今年3月被爆出校方欲集體解聘200多位兼任教師，引發學界譁然，經學生、工會團體努力下挽回解聘結果，但教育部仍將此事視為個案，兼任教師工作權益問題仍懸而未決。

不料淡大事件過不到半年，交大竟傳出要以「課程結構調整」解聘近半數以上通識中心兼任教師，師生昨在圖書館前舉看板抗議，要求校方向全校師生說明課程架構變更的緣由，並疾呼暫緩解聘決議，邀集兼任老師與學生參與課程結構變更。

在交大任教7年多的通識中心兼任教師徐文路，今天也現身抗爭行列，指他教授的「當代世界」課程，多年來為全校學生皆會修業的課程，不料2周前接到校方不予續聘通知，令他相當錯愕。

徐文路表示，據他了解，通識兼任教師原本約34人，將砍到一半以上，校方雖聲稱將新增各領域課程，其實是朝學科專業領域開課，人文、歷史等較非「本業」的領域則排除在外，對學生受教權而言是莫大損失。

(中時)