密室遊戲「難逃脫」 消防與建築安全皆不合格

「密室逃脫」遊戲在國內風潮方興未艾，消基會今(25)天公布調查結果，全台已超過50家，消防、建築安全項目全數不符規定。（圖/消基會提供）

「密室逃脫」遊戲在國內風潮方興未艾，全台已超過50家，但消基會調查，消防、建築安全項目全數不符規定，「密室」恐暗藏風險、讓人難以「脫逃」，但現行規定沒有強制力，呼籲政府儘速定義產業性質，並加強稽查。

台灣逃脫實境工作室統計，2013年國內密室逃脫遊戲體驗已達10萬人次，市場規模達5000萬元；國內工作室達50間、雙北就有24間。

為把關遊戲品質與安全，消基會實地體驗，並依消防署「互動情境體驗場所安全指導綱領」調查「逃生門工作室」、「E.P.I.C」、「頂級豬排遊戲工作室」等3間密室逃脫遊戲業者，檢視防火安全與緊急應變措施是否符合準則。

根據調查結果，全數業者消防、建築安全均不合格。消防安全方面，「設置緊急照明燈」、「密室內有防止物品掉落措施」、「工作人員介紹消防設備使用」、「工作人員說明逃生路線」等4大項，全數業者與規範不合。

此外，建築安全方面，業者均未申請簽《建築物公共安全檢查簽證》，依法應處6至30萬元，且業者去年起就沒有申請簽證紀錄。

消基會董事長游開雄表示，密室逃脫遊戲為營造神秘、驚悚氣氛，場所多為昏暗、密閉、狹小，業者多也在遊戲前收取消費者手機，若業者消防設施不完善，一旦發生火災、地震而受困，玩家只能被動待救，後果不堪設想。

游開雄也批評，目前中央政府缺乏統一規範，消防署今年訂定「互動情境體驗場所安全指導綱領」，建議業者須建立災害預防、應變管理，但僅為行政指導，並無強制約束力，應提昇為法規命令層級，強制業者依法辦理。

消基會呼籲，政府應基於密室逃脫遊戲特殊性，制定專法規範，同時定義密室逃脫產業的性質，盡速確立主管機關，加強稽查以營造安全環境。業者則應主動說明、隨時掌握玩家動向，並依規定辦理公共安全檢查簽證與申報。

(中時)