上訴遭駁回 名球星梅西因逃稅遭判21個月

巴塞隆納隊明星射手、阿根廷裔的足球明星梅西。（圖/美聯社）

據《富比士》雜誌（Forbes）報導，西班牙足球甲級聯賽（La Liga）的著名球星梅西（Lionel Messi），去年因涉嫌在烏拉圭設立空殼公司，藏匿約1,010萬歐元（約3.95億台幣）的收入、逃稅額高達410萬歐元（約1.6億台幣），遭西班牙巴塞隆納法院起訴。對於逃稅的指控，梅西本人多次出面喊冤，表示自己的財務全都交給律師和父親操盤，他對這些問題一概不知。堅持自身清白的梅西隨即提起上訴，但昨日遭到駁回。西國最高法院做出21個月有期徒刑的裁定，以及2百萬歐元（約7,825萬台幣）的罰金，不過由於刑期低於2年，根據西班牙法律，梅西應無須真正入獄服刑。

來自阿根廷的梅西，是當今世界著名頂尖足球明星。從2000年加入西班牙豪門球隊巴塞隆納（FC Barcelona）青年隊後，一直是該隊的招牌人物；身為副隊長的他，場上主要擔任邊鋒的位置，擅用左腳的他，進球高效率和高超的控球能力，都讓他成功帶領巴薩贏得多次大賽冠軍獎盃。2011年，梅西以24歲之齡成為巴塞隆納足球俱樂部歷史上，在正式比賽中進球數最多的球員，同時也是西甲聯賽的進球紀錄。但可惜的是，雖然在職業賽事中風光絢爛，卻多次在代表阿根廷國家隊時挫敗，一度宣布退出國家隊。

穿著西裝出席法院聽證會的知名球星梅西（圖左）。（圖/美聯社）

本次逃稅案，除了梅西本人獲判有罪外，他的父親豪爾赫·梅西（Jorge Messi）初審也與兒子一樣，遭判21個月徒刑，但在昨日的判決中，法院因其主動繳回部份逃稅款項，將刑期降為15個月，但民事方面，仍維持130萬歐元（約5,086萬台幣）罰金的原判。

(中時電子報)