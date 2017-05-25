陣頭火拚砸店 警查緝驚見美軍步槍
新北市萬里區1名23歲李姓陣頭成員，因為和金山區地方角頭在臉書互嗆產生嫌隙，雙方在金山區的咖啡廳展開火拼，李男為避風頭逃到瑞芳友人家，基隆警方循線到該處進行搜索，未料居然查獲到美軍用M4A1突擊步槍及改造手槍、震撼彈等大批火力，立即將李男移送法辦。
基隆市刑警大隊偵二隊調查，李男是萬里某公廟成員，年初與洪姓金山角頭因為搶小弟發生爭執，雙方先是在臉書互嗆，之後又放話要對對方不利，洪因此派人修理了李的小弟。
5月初李男的陣頭團在金山區環金路1間咖啡廳，和正在辦慶功宴的金山陣頭狹路相逢，雙方展開激烈火拼，導致多人受傷送醫，咖啡廳也全被砸毀。
事後李男怕被尋仇，因此帶了10幾人逃到瑞芳友人經營的家具行避風頭，並準備了大批槍械、子彈，準備下一次火拼。
警方成立專案小組，同時報請基隆地檢署指揮偵辦，昨晚8時許全副武裝持搜索票到家具行逮人，衝到屋內後發現一大批槍械彈藥，起初所有人都予以否認，直到最後李男才跳出來認罪。
警方表示，在現場查獲到美製軍用M4A1突擊步槍1枝、霰彈槍1枝、改造手槍3枝、震撼彈1枚及各式子彈99顆，還有1個國軍制式彈夾，並已填裝好27顆子彈。
李男被捕後表示，所有槍枝都是自己所有，與其他人無關，企圖1人扛起所有責任。經訊後，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例將李男移送法辦，其他10人暫列為證人身分，並持續擴大追查槍枝來源及雙方衝突主因。
(中時)
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