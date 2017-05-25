高雄「電影藝術講堂」 超夢幻陣容聞天祥、藍祖蔚開講

夢幻陣容之一，聞天祥。（高雄電影館提供）

夢幻陣容之一，藍祖蔚。（高雄電影館提供）

夢幻陣容之一，李欣芸。（高雄電影館提供）

夢幻陣容之一，林強。（高雄電影館提供）

夢幻陣容之一，雷光夏。（高雄電影館提供）

高雄市電影館以「喜劇電影」為題，邀請業界重量級名師開講，深受高雄市民喜愛，今年暑假再度獻上「電影藝術講堂」，並以「電影中的音樂及美食」為題，探討不同文化國度下殊異的「電影配樂」及「飲食文化」及其於電影中的展現。

「電影藝術講堂」邀來金馬影展執行長聞天祥、資深影評人藍祖蔚、甫入圍金曲獎音樂才女李欣芸等夢幻講師陣容，還加碼有電影配樂大師林強VS.音樂詩人雷光夏獨家跨域對談。

台灣素有「當代華語流行音樂的先驅」之譽，音樂軟實力堅強。2017電影館放眼國際，欣賞不同國度及文化下的電影音樂，首波講座於7月9日(日)14:00登場，邀請資深影評人藍祖蔚以「義大利電影國寶級配樂大師─顏尼歐莫利克奈(Ennio Moricone)能說的與不能說的秘密」為題，來談談這位被喻為「史上最偉大的電影配樂作曲家」之一，生涯累積超過500部的配樂作品，曾獲得兩座葛萊美獎、兩次金球獎等多項音樂獎項肯定，2007年他首獲奧斯卡終身成就獎殊榮，但卻一直與奧斯卡獎座無緣，直到2016年總算於87歲高齡時以《八惡人》拿下奧斯卡最佳原創電影音樂獎。

台灣也以「美食王國」聞名於世，本場次特別邀請金馬執行長聞天祥以「人情。慾望。色香味：美食電影的家傳秘方」為題，將於7月29日(六)14:00燒燙燙出爐，與觀眾來分享世界電影中的美食，讓我們從「伊丹十三的拉麵」、「小津安二郎的茶泡飯」、「侯孝賢的醬油」、「陳玉勳的手路菜」、「李安的滿漢全席」的影像中，細細品嘗美食影像中的人生酸甘甜。

壓軸場，則是破天荒邀請到電影配樂大師林強以及音樂詩人雷光夏，首度於高雄同台現身開講，將以「影像概念轉換為音樂語言的神妙之處」為題，與民眾分享他們的電影配樂歷程及《南國再見，南國》兩人的奇妙初相識，並獨家分享兩人在音樂上所擦出的火花，以及與侯孝賢導演合作的趣味之談。想親眼目睹台灣電音教父林強的帥氣身身影、如夢似幻的音樂文青元祖雷光夏，就請把握最後一場。

系列講座將在7月9日、7月29日、8月12日、8月18日，於高雄市電影館精湛展開，相關資訊可上高雄電影館官網查詢。

(中時)