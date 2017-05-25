黑幫輓歌 日山口組成員淪落偷超商
經濟不景氣、警方嚴厲掃黑、加上幫派內鬨，讓日本最大黑社會組織山口組日子越來不好過。名古屋山口組系統的黑社會成員竟淪落要到超商行竊才能維持生計。
該案發在四月份，55歲組長郡司真人，帶同59歲幹部中島良輔以及52歲的飯田廣前往超市偷竊。三人偷走西瓜、鰻魚、米共198件食品與日用品，總值76,120日圓（約台幣2萬元），案發後，警方陸續逮捕3人到案。被捕後中島坦承：「組織的營運資金緊絀，為了繼續生存下去，金錢是必要的。」，說明了日本黑社會的窘境。
日本2011年通過《暴力團排除條例》，有效遏止日本黑社會參與商業活動收入銳減。收入大跌後山口組又傳出內鬨，內部派系分裂自立山頭。黑社會風光不再缺乏對年輕人的吸引加上日本社會老化，根據日本警方資料，4成以上的社會成員年齡都超過50歲。
(中時電子報)
文章來源：日本每日新聞
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