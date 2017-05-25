紅十字會專法被廢 內政部：法人資格仍在

中華民國紅十字總會提起「預防性不作為訴訟」，力保法人資格與紅十字會名稱，臺北高等行政法院今(25)日判決紅十字會敗訴，合議庭主要理由是認為，廢法後紅十字總會回歸人民團體法等法律規範，內政部也明示基於信賴保護原則，紅會法人資格仍在，沒有廢止立案許可處分的立即危害，也無證據會準其他團體使用紅十字會名稱或標誌。

立法院去年7月12日通過廢止「中華民國紅十字會法」，隔日紅十字總會就以內政部為被吿，提起本件行政訴訟，主要訴求有三部分，包括：第一：不得作成廢止紅十字會總會人民團體立案登記的行政處分；第二：不得作成廢棄法人資格或命告解散的政處分；第三：不得許可原告以外之人設立「中華民國紅十字會」、民國紅十字會總會」、「紅十字會總會」、「紅十字會」或其他含有或近似於「紅十字」的名稱及標誌的組織。

依臺北高等行政法院公布的新聞資料，合議庭判決紅會敗訴理由，是認為紅十字會法雖經廢止，但原告仍為依法經主管機關核準立案的人民團體，廢法後就回歸人團法規定，沒有證據證明有遭內政部以違反法令為由，作成廢止立案許可處分的立即危害。

紅十字會法的廢止，是廢棄以特別法、專法的規範方式，回歸適用一般法人或人民團體所適用民法、人團法等相關規定，內政部2016年8月1日曾開會研商，認定紅十會有繼續存在的必要與價值，且明示基於信賴保護原則，紅十字會的法人資格存在，並回歸人團法與公益勸募條例規範與輔導，本案有違反預防性不作為訴訟的補充性要件。

另內政部對統一原則影響我國參與國際紅十字會組織運作，非常清楚，故對於含有或近似於「紅十字」名稱的團體所為申請，也審慎加以審查，本案缺乏事證，可認為內政部有將作成許可其他團體使用紅十字會名稱或標誌而立即侵害原告紅十字會的權益情事。縱使作成許可其他團體使用的處分，紅十字會還是可以本於利害關係人身分，以行政救濟程序保障權益，故本件並沒有透過預防性不作為訴訟排除重大損害的必要。故原告之訴應判決駁回。

(中時)